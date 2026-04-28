Feuersbrunst: „Mein Lebenswerk wurde zerstört“

Verpuffung beim Einheizen

Doch wie kam es überhaupt zu dem verheerenden Feuer? „Ich hab den Kachelofen angeheizt. Und dabei kam es zu einer Verpuffung“, schildert der Wiener Neustädter. Danach kämpfte er zunächst selbst einen – letztlich erfolglosen – Kampf gegen die sich rasend schnell ausbreitenden Flammen. „Die Nachbarn waren alle da, haben Feuerlöscher gebracht. Mit denen habe ich dann zu löschen versucht, aber es war vergebens“, so S., dem das Erlebte noch merklich in den Knochen steckt. Einer seiner Söhne lebt noch bei ihm im Haus, war an diesem Abend aber glücklicherweise nicht zu Hause.