Obwohl Chaos droht, wird die Blockade genehmigt

„Einer der verkehrsstärksten Tage“

Die Blockade kommt zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt, wie die Asfinag betont: „Aktuelle Verkehrsprognosen zeigen, dass der betroffene Tag zu den verkehrsstärksten des Jahres zählen wird. In drei der bevölkerungsreichsten deutschen Bundesländer – Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt – fallen Ferienzeiten zusammen, gleichzeitig ist in Italien am 2. Juni mit dem ,Tag der Befreiung´ ein Feiertag.“ Zudem führt die Autobahngesellschaft Großveranstaltungen wie das Innsbrucker Bogenfest und eine Tanzveranstaltung in der Olympiahalle als zusätzliche Verkehrsbringer ins Treffen.