Adventwanderweg zählt zu Tourismusstars des Jahres

Preise in mehr als zehn Kategorien wurden bei den „Tourismusstars“ verliehen. Von nachhaltigen Hotels und Lokalen über die besten Lehrlinge bis hin zum schönsten Erlebnis des Jahres – eigentlich alles, was mit Tourismus zu tun hat, wird dabei ausgezeichnet. Zum ersten Mal ging dieses für den Tourismus wichtige Event über die Bühne.