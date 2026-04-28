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Neue Auszeichnung

Adventwanderweg zählt zu Tourismusstars des Jahres

Kärnten
28.04.2026 11:00
Der Katschberger Adventweg wurde auch nominiert.
Der Katschberger Adventweg wurde auch nominiert.(Bild: Roland Holitzky)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Mit dem neuen Award „Tourismusstars“ soll der österreichischen Tourismusbranche eine Bühne geboten werden. Zum ersten Mal werden heuer die Besten der Besten aus dieser Branche ausgezeichnet. Auch einige Kärntner Betriebe haben mitgemacht. 

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Preise in mehr als zehn Kategorien wurden bei den „Tourismusstars“ verliehen. Von nachhaltigen Hotels und Lokalen über die besten Lehrlinge bis hin zum schönsten Erlebnis des Jahres – eigentlich alles, was mit Tourismus zu tun hat, wird dabei ausgezeichnet. Zum ersten Mal ging dieses für den Tourismus wichtige Event über die Bühne.

Auch Kärntner Betriebe, Lehrlinge, Ausflugsziele und mehr haben sich nominiert und ihr touristisches Können eingereicht.

Darunter auch Haubenkoch Hubert Wallner. Er ist unter der Kategorie „das feinste Lokal des Jahres“ zu finden. Unter „den entspannendsten Hotels des Jahres“ sind das Hotel Tuffbad und das Ronacher dabei. Die Hotels Tuffbad und das Moerisch nominierten auch „die Lehrlinge des Jahres“. Und unter „Eventlocation des Jahres“ ist das Congresscenter Villach einer von vielen Teilnehmern.

Katschberger Adventweg als einer der Sieger 
Als „das Erlebnis des Jahres“ geht in Kärnten der Katschberger Adventweg bereits als Sieger hervor. Auch nominiert war der Pyramidenkogel. „Wir freuen uns über die Auszeichnung“, heißt es vom Katschberger Tourismusverband.

Am gestrigen Montagabend fand in der Orangerie des Schlosses Schönbrunn in Wien die Gala statt, wo die Sieger verkündet, geehrt und Preise verliehen wurden. Der österreichweite Award „Tourismusstars“ feiert heuer sein Debüt und will in der heimischen Tourismusbranche „das Positive“ sichtbar machen. „Denn jeden Tag arbeiten Tausende in Hotellerie, Gastronomie, Kultur und Freizeit daran, Gästen unvergessliche Erlebnisse zu bereiten“.



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