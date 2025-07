Radetzky-Denkmal sorgt für Wirbel in Salzburg

„Junger Oberst und am Anfang der Karriere“

Die Rolle Radetzkys in den Kämpfen vor Anthering sei aber überschaubar. Das bestätigen auch Historiker. Allen voran der renommierte Salzburger Militärhistoriker Kurt Mitterer. „Radetzky war damals ein junger Oberst und am Anfang seiner Karriere“, so der ehemalige hochrangige Militär. „Seine Taten waren eine Notiz in den Kriegstagebüchern, aber nicht mehr und nicht weniger.“ Ein Denkmal für Radetzky in Anthering, das sei „definitiv überzogen“.