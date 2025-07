Keine Radetzky-Büste für Flachgauer Bahnhof

Ordens-Großmeister fehlte bei Sitzung

Bürgermeister Alois Mühlbacher (ÖVP) hatte sich anfänglich für die Radetzky-Büste ausgesprochen. Zuletzt hegte aber sogar der Ortschef Zweifel. Militärhistoriker wie Kurt Mitterer betonten, Radetzky nahm in der Schlacht am Walserfeld im Dezember 1800 nur eine „überschaubare Rolle“ ein. Mitterer legte am Mittwoch der Gemeindevertretung die historischen Karten auf den Tisch.