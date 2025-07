Grundbesitzer hält sich an Beschluss zu Radetzky

Bekommt Anthering am Lokalbahnhof ein Radetzky-Denkmal oder nicht? Über diese Frage entscheidet heute die Gemeindevertretung in einer Sondersitzung. Die vom Radetzky-Orden geplante Büste ist, wie von der „Krone“ berichtet, in der Flachgauer Gemeinde umstritten. Hintergrund für das Vorhaben ist die Schlacht am Walserfeld im Jahr 1800 und Radetzkys überschaubarer Beitrag dazu in Anthering.