„Wir sind unglaublich streng mit Orbán gewesen“

6,5 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds, die Ungarn wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit unter der abgewählten Regierung nicht ausgezahlt worden seien, drohten zu verfallen, sagte von der Leyen. Bestimmte Schritte müssten bis Ende August getätigt werden. Sie habe vor drei Tagen ein Team ihrer „besten Beamtinnen und Beamten dorthin geschickt“, um gemeinsam mit Wahlsieger Peter Magyar dafür zu sorgen, dass die Voraussetzungen wieder erfüllt würden. Die Menschen in Ungarn hätten die Gelder verdient.