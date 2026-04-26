Auf nach Pjöngjang!

Dafür hat man in Indien und Nordkorea nur ein müdes Lächeln übrig, denn auf den Tribünen des „Narendra Modi Stadium“ in Ahmedabad finden 132.000 Menschen Platz, die dort nicht dem Fußball, sondern dem Nationalsport Cricket frönen und das „Rungrado May Day Stadium“ auf der Insel Rungna vor Pjöngjang bietet Platz für fast 115.000. Fußball wird dort aber nur sporadisch gespielt; vielmehr dient die Monsterarena als Bühne für Massengymnastik und sonstige farbenfrohe Veranstaltungen der Regierung, während das Nationalteam es bevorzugt, im kleineren Kim-Il-Sung Stadion gegen den Ball zu treten. Aber das lässt sich ändern und Infantino denkt sicher längst daran, das Turnier 2038 im Handstreich nach Nordkorea zu vergeben. Seiner Logik folgend wäre das nur konsequent, es sei denn, Herr Trump beschließt nach dem Finale 2026 per Dekret, dass die WM künftig immerdar in den USA stattzufinden hat. Wäre für Infantino sicher auch ein great deal, schließlich kann man gut miteinander.