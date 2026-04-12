Von Ceausescu bis Becali

Siebzigmal ist die Champions League bisher ausgespielt worden, wenn man den Vorgängerwettbewerb, den Europapokal der Landesmeister, mitzählt und in all den Jahrzehnten gab es lediglich zehn Länder, in denen man sich über einen Titelgewinn freuen konnte. Das wird sich bei der aktuellen Auflage nicht ändern, denn alle acht Viertelfinalisten kommen von einem dieser zehn Verbände. Mit PSG und Sporting Lissabon sind fast schon Exoten dabei, denn in Portugal und Frankreich konnte man bisher lediglich vier bzw. zwei Siege einfahren. Eine verschwindend geringe Quote im Vergleich zu Spanien (20) oder England (15). Wirklich exotisch wird es erst mit Schottland, Jugoslawien und Rumänien, die (noch zu Europapokalzeiten) je einmal den Cup holten, weshalb Celtic Glasgow, Roter Stern Belgrad und Steaua Bukarest ebenfalls in der Siegerliste zu finden sind.