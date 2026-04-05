Italienische Weltrekorde

Von Nationalteams, die schon mal Weltmeister waren, erwarten die Fans fast schon selbstverständlich, dass die Qualifikation zu folgenden Turnieren kein Problem darstellen sollte. Auf einige trifft das auch zu und so können Argentinien, Brasilien, Deutschland, Frankreich und Spanien eine blütenweiße Weste vorweisen und sind nach ihrem jeweils ersten Titelgewinn noch nie in einer WM-Qualifikation gescheitert. Anders sieht es da bei Uruguay aus, denn seit dem ersten Titelgewinn 1930 hat das mit der Quali sechsmal nicht geklappt und es kommen noch die Turniere 1934 und 1938 hinzu, bei denen man auf die Teilnahme von sich aus verzichtete. 1934 übrigens, weil man beleidigt war, dass den meisten europäischen Teams die Anreise zur ersten WM nach Montevideo zu strapaziös gewesen war.