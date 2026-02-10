Ruf der Listenhunde lässt Tierheime verzweifeln

Rodeln: Einsitzer der Damen ab 17 Uhr LIVE
Vom Vermieter verboten, von den Nachbarn gefürchtet, aufgrund der Rasse verachtet: Die Stigmatisierung von Listenhunden erschwert die Arbeit der Tierheime bei der Vermittlung. Sie fordern daher eine Änderung!
Vierbeiner „Emmi“ kam schwer verstört ins Tierheim Ternitz. Ihr Halter hatte sich vor ihren Augen das Leben genommen. Anfangs wollte sie sich nicht einmal anfassen lassen, doch mit großer Hingabe und viel Geduld fasste sie wieder Lebensmut. Das Happy End schien perfekt, „Emmi“ stand kurz vor dem Umzug zur neuen Familie.
