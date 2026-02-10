Ruf der Listenhunde lässt Tierheime verzweifeln

Vierbeiner „Emmi“ kam schwer verstört ins Tierheim Ternitz. Ihr Halter hatte sich vor ihren Augen das Leben genommen. Anfangs wollte sie sich nicht einmal anfassen lassen, doch mit großer Hingabe und viel Geduld fasste sie wieder Lebensmut. Das Happy End schien perfekt, „Emmi“ stand kurz vor dem Umzug zur neuen Familie.