Traurige Schicksale machen Tierheimen zu schaffen

Traurige Vorgeschichte

Die zwei Schicksale eint eine traurige Vorgeschichte: In beiden Fällen war der Besitzer der Tiere bereits älter und ist kürzlich verstorben. Die fleißigen Betreuer in den Einrichtungen sind sich trotz der traurigen Geschichte jedoch sicher, dass solches Tierleid vermeidbar gewesen wäre. Aus zweierlei Gründen. „Zum einen, wenn sich betagte Tierfreunde bewusst für ältere Tiere entscheiden würden“, erklärt Andrea Specht, Präsidentin des NÖ Tierschutzverbandes. An Auswahl in den Tierheimen mangle es jedenfalls nicht.