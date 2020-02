Tierheim-Chef: „Wir sind bei den Hunden am Limit“

Das Quartett wird nun im St. Pöltner Tierheim aufgepäppelt. „Wir platzen mit 39 Hunden aber jetzt aus allen Nähten“, schlägt Tierheimleiter Davor Stojanovic Alarm, der sich über die Serie an ausgesetzten Tiere ärgert: „Das ist kein Kavaliersdelikt. Ich hoffe, die Besitzer werden zur Rechenschaft gezogen.“ Doch diese auszuforschen ist äußerst schwierig, die Nachverfolgung der Daten aus dem Chip läuft meistens ins Leere - oder wie im Fall von „Tasso“ ins Ausland. „Er ist in einer deutschen Datenbank registriert, aber die geben uns aus Datenschutzgründen keine Auskunft“, versteht Stojanovic diese Vorgehensweise nicht. Er hat den Fall daher der Polizei übergeben. Schwierige Vermittlung von StraßenhundenDass das St. Pöltner Tierheim überfüllt ist, liegt nicht nur an den ausgesetzten Tieren, sondern vor allem an den 2019 beschlagnahmten Straßenhunde aus Rumänien. „13 von 29 Tieren konnten wir bereits vermitteln. Das ist aber schwierig, weil solche Hunde eine ganz eigene Dynamik haben“, berichtet Stojanovic. Zudem gibt es kaum Interessenten für die 13 Listenhunde im Tierheim. „Wir wollen unsere Hunde nicht um jeden Preis hergeben, es müssen schon gute Plätze sein“, betont Stojanovic.