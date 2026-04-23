„Ich kann mir vorstellen, Forscherin zu werden“

Dass auch die Jüngsten Interesse an Physik und Forschung haben, zeigt eine Kindergartengruppe im Nebenraum. Dort wird das Thema Feuer behandelt. Warum brennt ein Docht nur einige Sekunden, eine Kerze aber über Stunden? Wie löscht man Feuer? Da sind die Mädchen schon echte Profis: „Wasser, Feuerlöscher, Puste“ ist zu hören. Sogar „Sand“ ruft ein schlaues Kind.

Mittlerweile nehmen 300 verschiedene Unternehmen beim Töchtertag teil.