„Ich kann mir vorstellen, Forscherin zu werden“

Der Wiener Töchtertag feiert sein 25. Jubiläum. Die „Krone“ war bei zwei verschiedenen Workshops für die Mädchen dabei.
Was ist eigentlich Abwasser? Die 18 Mädchen einer Volksschulklasse, die am Donnerstag im Rahmen des 25. Wiener Töchtertags bei einer Forschungsstunde im Vienna Open Lab zum Thema Wasser teilnehmen, schweigen betreten. Als die Forscher den Begriff kurz erklären, sprudelt es aber förmlich aus ihnen heraus: „Duschwasser, Abwaschwasser, WC-Spülung.“ Wo es hinfließt, weiß ein Mädchen auch, nämlich in den Kanal.
Und genau diesen Weg gilt es anhand eines Modells eines Hauses mit Rohren und Verbindungsstücken nachzubauen. Die Schülerinnen sind mit Eifer dabei. Genau das ist der Sinn der Vorführung. „Wir wollen Mädchen zeigen, dass sie alles können und ihren Beruf nach eigenen Wünschen und nicht traditionellen Rollenbildern wählen können“, sagt Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ), die als Kind Köchin werden wollte.
6200 Mädchen machen mit
Und eine der jungen Teilnehmerinnen sagt: „Ich kann mir schon vorstellen, einmal Forscherin zu werden.“ Insgesamt machen im Jubiläumsjahr 6200 Mädchen von Kindergarten bis zur Matura mit – Rekord!
Dass auch die Jüngsten Interesse an Physik und Forschung haben, zeigt eine Kindergartengruppe im Nebenraum. Dort wird das Thema Feuer behandelt. Warum brennt ein Docht nur einige Sekunden, eine Kerze aber über Stunden? Wie löscht man Feuer? Da sind die Mädchen schon echte Profis: „Wasser, Feuerlöscher, Puste“ ist zu hören. Sogar „Sand“ ruft ein schlaues Kind.
Mittlerweile nehmen 300 verschiedene Unternehmen beim Töchtertag teil.
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