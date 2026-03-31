Mann überweist sechsstelligen Betrag an Betrüger

Opfer eines Betruges per SMS und in weiterer Folge telefonisch wurde ein Tiroler (45) in der Landeshauptstadt. Dreiste Ganoven verleiteten ihn dazu, Geld von einem Trading-Konto auf ein anderes im Ausland zu transferieren. Aus „Sicherheitsgründen“, wie die Täter behaupteten.
Zu dem Betrug kam es laut Polizei am Montag. „Die unbekannten Täter traten mit dem 45-Jährigen über SMS und später mit einem Anruf in Kontakt.“ Sie verleiteten den Innsbrucker dazu, sein auf einem Trading-Konto angelegtes Geld aus „Sicherheitsgründen“ auf ein niederländisches Konto zu übertragen.
Von Tätern fehlt jede Spur
Mehr als 100.000 Euro verlor der 45-Jährige durch den dreisten Betrug. Die Exekutive spricht zumindest von einem „sechsstelligen Betrag“. Von den Tätern fehlt bis dato – wie so oft – jede Spur.
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