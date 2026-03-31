Mann überweist sechsstelligen Betrag an Betrüger

Zu dem Betrug kam es laut Polizei am Montag. „Die unbekannten Täter traten mit dem 45-Jährigen über SMS und später mit einem Anruf in Kontakt.“ Sie verleiteten den Innsbrucker dazu, sein auf einem Trading-Konto angelegtes Geld aus „Sicherheitsgründen“ auf ein niederländisches Konto zu übertragen.