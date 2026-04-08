Liebesbetrüger entlockt Seniorin Zigtausende Euro

Liebe macht bekanntlich oft blind – oder wie in diesem Fall gutgläubig: Eine 63-jährige Tirolerin ließ sich von einem skrupellosen Liebesschwindler im Internet eiskalt abzocken. Der Unbekannte täuschte eine Beziehung vor, tischte der Frau mehrere Lügenmärchen auf und brachte sie dazu, Zigtausende Euro lockerzumachen.
Bereits im Oktober des Vorjahres hatte die 63-Jährige aus dem Bezirk Kufstein im Internet den vermeintlich tollen und netten Mann kennengelernt. Wie so oft in solchen Fällen intensivierte sich der Kontakt, Vertrauen wurde aufgebaut – und letztlich sogar eine Liebesbeziehung vorgetäuscht.
Gutgläubig, blind vor „Liebe“
In all den Monaten darauf tischte der vermeintliche Liebhaber der Seniorin immer wieder Lügengeschichten auf. Gutgläubig und offenbar blind vor Liebe machte die Frau auch Geld locker. Viel Geld!
Zehntausende Euro futsch
Bis Anfang April habe die 63-Jährige alles in allem einen mittleren, fünfstelligen (!) Eurobetrag an den unbekannten Betrüger überwiesen. Dann brach der Kontakt plötzlich ab. Das gesamte Geld ist futsch – und vom Täter fehlt freilich jede Spur. Ermittlungen der Polizei sind im Gange.
Beim nächsten Internet-Flirt wird die 63-jährige Tirolerin wohl – hoffentlich – misstrauischer sein.
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