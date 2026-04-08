Liebesbetrüger entlockt Seniorin Zigtausende Euro

Liebe macht bekanntlich oft blind – oder wie in diesem Fall gutgläubig: Eine 63-jährige Tirolerin ließ sich von einem skrupellosen Liebesschwindler im Internet eiskalt abzocken. Der Unbekannte täuschte eine Beziehung vor, tischte der Frau mehrere Lügenmärchen auf und brachte sie dazu, Zigtausende Euro lockerzumachen.