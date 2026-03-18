Mörder und Vergewaltiger in Florida hingerichtet

Opfer hinterließ Beweise im Auto des Täters

So hatte King die Gelegenheit, sein Opfer in ein Waldgebiet zu bringen, zu vergewaltigen und sie zu erschießen. Anschließend vergrub er ihre Leiche in einem flachen Grab. Vor ihrem Tod hatte Lee es noch geschafft, Beweise im Auto zu deponieren, damit ihr Peiniger überführt werden konnte. Sie hinterließ geistesgegenwärtig ihren Ehering und viele ihrer Haare im Auto, die die Ermittler leicht finden können.