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DJ Ötzi im Gespräch

„Habe Erfolge vor lauter Arbeit nicht mitgekriegt“

Adabei Österreich
25.04.2026 06:00
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

DJ Ötzi hat ein neues Album! Es ist für den Charts-Star eine Zäsur, wie er sagt. Und das nicht nur, weil Tochter Lisa-Marie mitsingt.

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Bald schon drei Jahrzehnte dauert sie, die Karriere von Charts-Dauerbrenner DJ Ötzi, alias Gerry Friedle. Mit über 16 Millionen verkauften Tonträgern hat der Mann, der als „Anton aus Tirol“ wohl in jedem Partyclub der Welt Gratis-Eintritt hätte, aber noch nicht genug. Das ist auch der Grund, warum er ein neues Album mit Titel „Öha“ am Start hat.

Mit an Bord ist Tochter Lisa-Marie (23), die sich längst selbst ihre eigenen Lorbeeren im knüppelharten Showgeschäft verdient hat. Beim Titel „Ein Licht“ singt sie im Duett mit dem Papa, der ja bekanntlich ein echter Stimmakrobat (selbst Hubert von Goisern ist ein Fan seiner Gesangsfähigkeiten) ist. Aber die junge Moderatorin und Sängerin hält brav mit. „Sei ehrlich zu dir selber und dann kann und wird dir viel Gutes passieren“, lautet Ötzis Devise, „Und das ist auch das, was ich meiner Tochter mitgebe, so wie ich es auch von ihr lerne“, ist er begeistert von der Zusammenarbeit.

DJ Ötzi alias Gerry Friedle mit Tochter Lisa-Marie, die auf dem Album mitsingt.
DJ Ötzi alias Gerry Friedle mit Tochter Lisa-Marie, die auf dem Album mitsingt.(Bild: Alexander Tuma)
Seit fast drei Jahrzehnten ist DJ Ötzi, alias Gerry Friedle, schon im Geschäft.
Seit fast drei Jahrzehnten ist DJ Ötzi, alias Gerry Friedle, schon im Geschäft.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

17 Jahre lang hat DJ Ötzi einfach durchgearbeitet
Mit „Tirol“, ebenso auf dem Album zu hören, landete Friedle, zumindest gefühlt nochmals einen globalen Hit, dank viraler Verbreitung. „Ja, ich muss schon sagen, dass das gigantisch war und ist, wenn Leute irgendwo auf der Welt dein Lied spielen. So wie der Snoop Dogg – wobei ich bin mir sicher, dass das KI-generiert gewesen sein muss“, sagt er uns, der alles via Sozialer Medien mitverfolgt. Und zwar ganz im Gegensatz zu anderen Hits, die er landete. „Ja, ich nehme das jetzt auch anders wahr, weil ich eigentlich 17 Jahre meiner Karriere durchgearbeitet habe und Erfolge wie den ,Stern‘, die habe ich nicht mal wirklich mitgekriegt.“ Der Titel „Tirol“ kommt bei ihm von Herzen und es dürfte auch der Motor bei dem 55-jährigen Künstler sein, dass er noch große Pläne schmiedet. Tour inklusive.

So ist DJ es gewohnt: eine volle Kulisse.
So ist DJ es gewohnt: eine volle Kulisse.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Vor seinem Konzert am 30. Juli auf dem Linzer Domplatz hat er übrigens großen Respekt. Nicht nur, weil es eine gewaltige Kulisse ist, sondern auch, weil, „Ich ein sehr gläubiger Mensch bin.“ Überhaupt spielt dieses Thema ab dem Zeitpunkt, wo auch DJ Ötzi dann Gerry Friedle wird, eine große Rolle. Es erdet den Künstler und gibt ihm die Kraft für solche Aufgaben, wie die aktuelle. „Aber das macht mir Spaß, die Leute gehen da voll mit“, freut er sich, auch nach all den Jahren in der oft nicht ganz so heilen Schlagerwelt.

Es ist eine gewisse Leichtigkeit bei ihm eingekehrt, aber auch Nachdenklichkeit: „Nur es zu machen, damit ich es mache, ist nicht sinnvoll“, fügt er hinzu. Und vermutlich hätte er es wohl auch gar nicht mehr nötig.

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