„Habe Erfolge vor lauter Arbeit nicht mitgekriegt“

17 Jahre lang hat DJ Ötzi einfach durchgearbeitet

Mit „Tirol“, ebenso auf dem Album zu hören, landete Friedle, zumindest gefühlt nochmals einen globalen Hit, dank viraler Verbreitung. „Ja, ich muss schon sagen, dass das gigantisch war und ist, wenn Leute irgendwo auf der Welt dein Lied spielen. So wie der Snoop Dogg – wobei ich bin mir sicher, dass das KI-generiert gewesen sein muss“, sagt er uns, der alles via Sozialer Medien mitverfolgt. Und zwar ganz im Gegensatz zu anderen Hits, die er landete. „Ja, ich nehme das jetzt auch anders wahr, weil ich eigentlich 17 Jahre meiner Karriere durchgearbeitet habe und Erfolge wie den ,Stern‘, die habe ich nicht mal wirklich mitgekriegt.“ Der Titel „Tirol“ kommt bei ihm von Herzen und es dürfte auch der Motor bei dem 55-jährigen Künstler sein, dass er noch große Pläne schmiedet. Tour inklusive.