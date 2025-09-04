„Freikarten“-Aktion brachte Zirkus Knie Rüge ein

Brief bestätigt „Krone“-Leser und AK

In seinem Schreiben bestätigte der Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb, was auch die AK der „Krone“ zu dem Fall schilderte: „Generell müssen ,Eintrittskarten‘ in jedem Fall den kostenlosen Besuch einer bestimmten, mit Datum und Uhrzeit auf der Karte angegebenen Vorstellung gewähren.“ Die Karten, die großzügig verteilt und verschickt wurden, seien „geeignet, den Inhabern den irreführenden Eindruck zu vermitteln, dass sie allein damit in jedem Fall kostenlos die angegebene Vorstellung besuchen könnten“.