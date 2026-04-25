Die EU und der Ex-Terrorist

Beim informellen EU-Gipfel, der gestern auf der Mittelmeerinsel Zypern über die Bühne ging, waren abgesehen von den Staats- und Regierungschefs aus Europa noch etliche weitere Gäste geladen, vor allem aus dem Nahen Osten. So kamen Vertreter aus dem Libanon, Jordanien, Ägypten und den Golfstaaten sowie der neue Machthaber in Syrien, Ahmed al-Scharaa, ein früherer islamistischer Terrorist, der eine Al-Kaida-Abspaltung befehligte und auf den die USA einst zehn Millionen Dollar Belohnung ausgesetzt hatten.
Seit er aber mit türkischer Hilfe Diktator Assad gestürzt hat und den Turban gegen einen Anzug getauscht hat, wird er vom Westen hofiert. US-Präsident Donald Trump hat ihn sogar schon im Weißen Haus empfangen, auch wenn der Syrer dieses durch den Hintereingang betreten und verlassen musste.
Neben den Türken kann der Sunnit vor allem auf die Saudis zählen, die ihn auch mit Trump bekanntgemacht haben. In Syrien selbst haben alle, die nicht selbst aus dem extremistisch-sunnitischen Milieu stammen, kein Vertrauen in den neuen Machthaber. Viele haben sogar Angst vor ihm und seinen Getreuen. Vor allem die Alawiten, also die Angehörigen jener religiösen Minderheit, der auch der Assad-Clan angehört, aber auch die Christen, die Drusen und die Kurden. Alle haben schon schlechte Erfahrungen gemacht. Es gab zahlreiche Massaker.
Reden muss man mit Al-Scharaa aber trotzdem.
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