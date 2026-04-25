Die EU und der Ex-Terrorist

Neben den Türken kann der Sunnit vor allem auf die Saudis zählen, die ihn auch mit Trump bekanntgemacht haben. In Syrien selbst haben alle, die nicht selbst aus dem extremistisch-sunnitischen Milieu stammen, kein Vertrauen in den neuen Machthaber. Viele haben sogar Angst vor ihm und seinen Getreuen. Vor allem die Alawiten, also die Angehörigen jener religiösen Minderheit, der auch der Assad-Clan angehört, aber auch die Christen, die Drusen und die Kurden. Alle haben schon schlechte Erfahrungen gemacht. Es gab zahlreiche Massaker.