Freikarten-Aktion hält Zirkusbesucher zum Narren

Lichtmannegger berichtet von mehreren Konsumentinnen und Konsumenten, die sich in den vergangenen Tagen im Zusammenhang mit dem Zirkus bei der AK gemeldet haben. Auch sie sprechen etwa vom Problem, nicht zusammen sitzen zu dürfen. Dies sei auf den Karten zwar auch nicht versprochen worden, „dennoch ist der Ärger über solche Tricks nachvollziehbar und es stellt sich die Frage, warum ein Unternehmer das nötig hat und potenzielles Publikum so verärgert“.