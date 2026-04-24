Ärzte retteten Mann mit rascher Herz-OP das Leben

Verzögerungen „können fatal sein“

Für Primar Dietl zeigt dieser Einsatz, worum es wirklich geht: „Wir haben das Einzugsgebiet, die Fallzahlen, die Voraussetzungen. Ich höre, es soll in den anderen Kliniken plötzlich keine Wartezeiten mehr geben – das ist schlichtweg falsch, das wissen wir von dutzenden Fällen. Und genau darum geht es, um jeden Einzelnen. Jede Verzögerung kann fatale Auswirkungen auf ein Menschenleben haben, vor allem in der Herzmedizin.“