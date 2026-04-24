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„Bin nur dankbar!“

Ärzte retteten Mann mit rascher Herz-OP das Leben

Burgenland
24.04.2026 07:00
Primar Dietl erhielt einen Dankesbrief von einem ganz besonderen Patienten.
Primar Dietl erhielt einen Dankesbrief von einem ganz besonderen Patienten.(Bild: Gesundheit Burgenland)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Es hätte schlimm enden können! Schwindel, Atemnot, Schwäche – nach der Einlieferung eines Burgenländers (67) in die Klinik Oberwart stand die Diagnose bald fest: fortgeschrittene Verkalkung der Herzklappen. Die Ärzte mussten rasch handeln.

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„Wir hatten große Angst“, erinnert sich die Tochter des Patienten aus Pinkafeld, Kristina Faulhammer-Jelic. Erste Warnsignale sind lange unterschätzt worden. „Die Situation war ernst. Viel Zeit wäre meinem Vater nicht mehr geblieben“, schildert Faulhammer-Jelic. Der 67-Jährige brauchte dringend eine neue Herzklappe – ein hochkomplexer Eingriff!

Großer Dank an Primar
Schon bald konnte die Familie erleichtert aufatmen, die Operation verlief erfolgreich. In einem persönlichen Dankesbrief an Primar Dr. Wolfgang Dietl schrieb die Tochter Worte der Rührung: „Mein Vater durfte erfahren, was moderne Medizin und echte Menschlichkeit bewirken können. Dass Sie ihm mit einer neuen Herzklappe das Leben gerettet und verlängert haben, ist etwas, das wir Ihnen nie vergessen werden. Sie haben sein Herz operiert – und unseres leichter gemacht.“

(Bild: Privat)

„Zeit ist unbezahlbar“
Der erste Patient der Abteilung für Herzchirurgie in Oberwart ist ein Kämpfer. Wenige Wochen nach der OP erholt er sich überdurchschnittlich gut, geht es aber noch ruhig an – Anmeldung für eine Kur in Bad Tatzmannsdorf inbegriffen.

Zitat Icon

Das Burgenland handelt richtig. Ich bin gekommen, um mit einem Top-Team eine Versorgung aufzubauen, die den Menschen rasch und auf höchstem Niveau hilft.

Primar Dr. Wolfgang Dietl

Mitten in die Freude über seine Lebensrettung platzt die aktuelle Debatte um die Herzchirurgie Oberwart. „Dank der schnellen Hilfe wurde meinem Vater Zeit geschenkt – Zeit, die für uns als Familie unbezahlbar ist“, betont Faulhammer-Jelic.

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Verzögerungen „können fatal sein“
Für Primar Dietl zeigt dieser Einsatz, worum es wirklich geht: „Wir haben das Einzugsgebiet, die Fallzahlen, die Voraussetzungen. Ich höre, es soll in den anderen Kliniken plötzlich keine Wartezeiten mehr geben – das ist schlichtweg falsch, das wissen wir von dutzenden Fällen. Und genau darum geht es, um jeden Einzelnen. Jede Verzögerung kann fatale Auswirkungen auf ein Menschenleben haben, vor allem in der Herzmedizin.“

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