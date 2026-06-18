Home Invasion: Paar attackiert und ausgeraubt

In der Nacht auf Donnerstag ist es in einer Wohnung in Wien-Meidling zu einer Home Invasion gekommen. Ein 19-Jähriger trat die Eingangstür ein, attackierte einen Bewohner brutal und durchsuchte anschließend die Wohnung nach Wertgegenständen. Seine Flucht endete wenig später in Polizeihandschellen.
Laut Ermittlern stürmte der Verdächtige in die Wohnung eines Paares und ging sofort auf den 31-jährigen Mann los. Dabei soll er nicht nur mit den Fäusten zugeschlagen, sondern auch einen Kochtopf als Waffe benutzt haben. Danach schnappte er sich die Handtasche und Geldbörse der 22-jährigen Frau und machte sich auf die Suche nach weiteren Wertgegenständen.
Opfer flüchteten aus der Wohnung
Während der mutmaßliche Räuber die Wohnung durchwühlte, gelang den beiden Opfern die Flucht. Sie alarmierten die Polizei. Als die Beamten die Wohnung betraten, sprang der noch anwesende Tatverdächtige kurzerhand aus einem Fenster im ersten Stock und rannte davon.
Weit kam er jedoch nicht: Nach einer kurzen Verfolgungsjagd klickten die Handschellen. Das Diebesgut wurde in der Nähe der Wohnung gefunden und den Opfern zurückgegeben. Der verletzte 31-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen laufen.
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