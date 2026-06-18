Home Invasion: Paar attackiert und ausgeraubt

Laut Ermittlern stürmte der Verdächtige in die Wohnung eines Paares und ging sofort auf den 31-jährigen Mann los. Dabei soll er nicht nur mit den Fäusten zugeschlagen, sondern auch einen Kochtopf als Waffe benutzt haben. Danach schnappte er sich die Handtasche und Geldbörse der 22-jährigen Frau und machte sich auf die Suche nach weiteren Wertgegenständen.