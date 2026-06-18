WM: War weißes Pulver für den Sieg verantwortlich?

War etwa ein weißes Pulver für den WM-Sieg Ghanas verantwortlich? Beim 1:0 gegen Panama am Mittwoch setzten die Afrikaner auf einen ganz besonderen Glücksbringer.
Ghana jubelt über den WM-Auftaktsieg gegen Panama. Ein Fan fiel beim 1:0 besonders auf: Bei der Fernsehübertragung war gut zu erkennen, wie ein Anhänger der Afrikaner auf der Tribüne ein weißes Pulver von der Handfläche pustete – hier zu sehen im Video:
Doch was steckt dahinter? Im westafrikanischen Ghana wird unter anderem bei traditionellen Riten Talkum-Puder über einen neu eingesetzten Häuptling oder einen Sieger bei einem wichtigen Ereignis gestreut. Es steht für Glück oder einen Triumph.
Jubel nach Last-Minute-Tor
Und es half offenbar auch am Mittwoch in Toronto: Ghanas Caleb Yirenkyi avancierte im Duell mit Panama vor 42.942 Fans erst in der 95. Minute zum Matchwinner und bescherte den Afrikanern nach sechs sieglosen Testauftritten wieder einmal einen Erfolg.
Angesichts der schweren verbleibenden Gruppengegner England und Kroatien waren es enorm wichtige drei Punkte.
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