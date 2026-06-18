Onlinebetrug: 68-Jähriger verlor 25.000 Euro

Um die Hoffnung nach Gewinn hochzuhalten, gab es für den Flachgauer immer wieder angebliche Gewinnausschüttungen, die – so die falschen Berater – gleich wieder in Kryptowährungen investiert wurden. Insgesamt überwies der 68-Jährige innerhalb eines Monats knapp 25.000 Euro auf ein estnisches Konto.