Pkw-Lenker (18) kracht gegen Lkw: Schwer verletzt

Folgenschwerer Unfall auf der Walchseestraße im Gemeindegebiet von Bichlach im Tiroler Bezirk Kitzbühel am Donnerstag! Im Frühverkehr kollidierte ein einheimischer Pkw-Lenker (18) mit einem Lkw. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt.
Wie die Pressestelle der Polizei mitteilte, war der 18-Jährige mit dem Auto unterwegs in Richtung Walchsee. „In einer Rechtskurve kam er aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Lkw eines 56-jährigen Einheimischen zusammen.“
Mit Heli ins Spital geflogen
Durch den heftigen Aufprall zog sich der junge Pkw-Lenker schwere Verletzungen zu. Ein Notarzthubschrauber musste ausrücken und den Schwerverletzten in das Krankenhaus St. Johann einliefern. Unterdessen hatte der Lenker des Lkw Glück und blieb unverletzt.
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