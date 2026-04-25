„Weißer Schiffbruch“ und „Real bestätigt Abschied“

„Arbeloa keine Lösung“

Nach der Trennung von Xabi Alonso steuert Real auf eine komplett enttäuschende Saison zu. „Arbeloa war keine Lösung“, stellte AS zum Alonso-Nachfolger fest. Vor allem die jüngste Bilanz ist für Real-Verhältnisse erschreckend: In den vergangenen sechs wettbewerbsübergreifenden Pflichtspielen gelang dem Team von Edelreservist David Alaba nur ein Sieg – gegen Liga-Abstiegskandidat Alavés mit 2:1. Ansonsten: drei Niederlagen und das Remis in Sevilla. In der Champions League schied Real gegen Bayern München im Viertelfinale aus.