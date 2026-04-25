„Mutmaßlich letztes Jahr!“ Aufregung um Kult-Coach

„Wäre nicht fair von mir gewesen“

„Ich werde bald in meiner 20. Saison am Stück beim FCH sein, was mein mutmaßlich letztes Jahr als Trainer in Heidenheim ist“, erklärte der Coach gegenüber dem „Hamburger Abendblatt“ und verriet auch, dass er eine Vertragsverlängerung abgelehnt habe. „So habe ich mich jetzt aber nicht gefühlt. Es wäre nicht fair von mir gewesen, das Angebot anzunehmen und mir persönlich Sicherheit zu verschaffen.“