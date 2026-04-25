„Mutmaßlich letztes Jahr!“ Aufregung um Kult-Coach

Endet in Deutschland bald eine Trainer-Ära? Heidenheim-Trainer Frank Schmidt hat ein mögliches Karriereende ins Spiel gebracht und damit für Aufregung gesorgt. Immerhin gilt der 52-Jährige als absolute Kult-Figur und ist Deutschlands dienstältester Trainer im Profifußball.
Seit 2007 ist Frank Schmidt bereits Trainer des 1. FC Heidenheim und damit der dienstälteste Trainer im deutschen Profifußball. Er führte seinen Verein von der Regionalliga in die Bundesliga – wo man in dieser Saison den Abstieg in die zweite Liga aber wohl nicht mehr vermeiden kann.
Dennoch genießt Schmidt großen Rückhalt im Team, der Vereinsführung und bei den Fans. Eine Trennung vom Kult-Trainer steht deshalb außer Frage. Allerdings könnte die Ära schon bald enden. Denn Schmidt hat angedeutet, dass nach Ende seines 2027 auslaufenden Vertrages, Schluss sein könnte.
„Wäre nicht fair von mir gewesen“
„Ich werde bald in meiner 20. Saison am Stück beim FCH sein, was mein mutmaßlich letztes Jahr als Trainer in Heidenheim ist“, erklärte der Coach gegenüber dem „Hamburger Abendblatt“ und verriet auch, dass er eine Vertragsverlängerung abgelehnt habe. „So habe ich mich jetzt aber nicht gefühlt. Es wäre nicht fair von mir gewesen, das Angebot anzunehmen und mir persönlich Sicherheit zu verschaffen.“
Nichtsdestotrotz will Schmidt für Heidenheim bis zum letzten Tag alles geben. „Natürlich habe ich auch mal darüber nachgedacht, aufzuhören. Wenn die sportlichen Ergebnisse fehlen, wäre es komisch, sich nicht selbst zu hinterfragen- Wenn die Unterstützung aber vorhanden ist, bin ich keiner, der wegläuft.“
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