Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Endet bald eine Ära?

„Mutmaßlich letztes Jahr!“ Aufregung um Kult-Coach

Deutsche Bundesliga
25.04.2026 11:12
Endet bald die Ära des dienstältesten deutschen Trainers im Profi-Fußball?
Endet bald die Ära des dienstältesten deutschen Trainers im Profi-Fußball?(Bild: AFP/AXEL HEIMKEN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Endet in Deutschland bald eine Trainer-Ära? Heidenheim-Trainer Frank Schmidt hat ein mögliches Karriereende ins Spiel gebracht und damit für Aufregung gesorgt. Immerhin gilt der 52-Jährige als absolute Kult-Figur und ist Deutschlands dienstältester Trainer im Profifußball. 

0 Kommentare

Seit 2007 ist Frank Schmidt bereits Trainer des 1. FC Heidenheim und damit der dienstälteste Trainer im deutschen Profifußball. Er führte seinen Verein von der Regionalliga in die Bundesliga – wo man in dieser Saison den Abstieg in die zweite Liga aber wohl nicht mehr vermeiden kann.

Lesen Sie auch:
Kult-Trainer Frank Schmidt: Lieber Abstiegskampf mit Heidenheim als „Wüsten“-Millionen.
Kult-Trainer knallhart
In die „Wüste“? Nicht mal für 200 Millionen Euro
23.08.2025

Dennoch genießt Schmidt großen Rückhalt im Team, der Vereinsführung und bei den Fans. Eine Trennung vom Kult-Trainer steht deshalb außer Frage. Allerdings könnte die Ära schon bald enden. Denn Schmidt hat angedeutet, dass nach Ende seines 2027 auslaufenden Vertrages, Schluss sein könnte. 

„Wäre nicht fair von mir gewesen“
„Ich werde bald in meiner 20. Saison am Stück beim FCH sein, was mein mutmaßlich letztes Jahr als Trainer in Heidenheim ist“, erklärte der Coach gegenüber dem „Hamburger Abendblatt“ und verriet auch, dass er eine Vertragsverlängerung abgelehnt habe. „So habe ich mich jetzt aber nicht gefühlt. Es wäre nicht fair von mir gewesen, das Angebot anzunehmen und mir persönlich Sicherheit zu verschaffen.“

Nichtsdestotrotz will Schmidt für Heidenheim bis zum letzten Tag alles geben. „Natürlich habe ich auch mal darüber nachgedacht, aufzuhören. Wenn die sportlichen Ergebnisse fehlen, wäre es komisch, sich nicht selbst zu hinterfragen- Wenn die Unterstützung aber vorhanden ist, bin ich keiner, der wegläuft.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
25.04.2026 11:12
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
132.967 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ski Alpin
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
104.786 mal gelesen
Christian Poley
Niederösterreich
Ersthelfer sprang in Donau: „Das Auto sank sofort“
100.524 mal gelesen
Nach rund drei Stunden war das Auto geborgen. 
Wien
Abschiebungen stoppen, Familiennachzug erlauben
1160 mal kommentiert
Ein Teil der SPÖ will Abschiebungen aussetzen und den Familiennachzug sofort wieder zulassen.
Innenpolitik
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
990 mal kommentiert
Der pinke Chefverhandler Sepp Schellhorn provozierte und ging dann auf Tauchstation.
Außenpolitik
EU hält trotz Krise an 2500 neuen Beamten fest
626 mal kommentiert
Bauer kritisierte die EU um Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für die Pläne, den ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Endet bald eine Ära?
„Mutmaßlich letztes Jahr!“ Aufregung um Kult-Coach
Hoffenheims Schicker:
„Wollen eine Sprungschanze für junge Spieler sein“
Deutsche Bundesliga
Konferenz mit Bayern und Wolfsburg ab 15.30 Uhr
Deutsche-Liga-Ticker
HSV gegen TSG Hoffenheim ab 18.30 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
RB Leipzig fertigt Union Berlin mit 3:1 ab!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf