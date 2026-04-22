Wien bekommt Park für den legendären „Fünfer“

Genau dort soll nun der Gerald-Pichowetz-Park kommen. Dazu wurde jetzt in der Bezirksvertretungssitzung ein Mehrparteienantrag beschlossen. Schon vor einem Jahr hatte Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) die MA42 (Wiener Stadtgärten) gebeten, eine geeignete Fläche dafür zu suchen. Die wurde jetzt in Strebersdorf am Mühlweg (Michael-Reš-Gasse) mit dem Park gefunden, der gerade saniert wird. Pichowetz hat einen Steinwurf von dort entfernt gewohnt. Die offizielle Benennung soll dann 2027 stattfinden.