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Gerald Pichowetz (†)

Wien bekommt Park für den legendären „Fünfer“

Wien
22.04.2026 16:00
Der neue Gerald-Pichowetz-Park befindet sich am Mühlweg (Michael-Reš-Gasse) in Strebersdorf, ...
Der neue Gerald-Pichowetz-Park befindet sich am Mühlweg (Michael-Reš-Gasse) in Strebersdorf, ganz in der Nähe seines letzten Wohnorts.(Bild: Krone KREATIV/Martin Jöchl, Starpix/Alexander TUMA)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Bim Bim! Knapp zwei Jahre nach seinem Tod, wurde jetzt in Floridsdorf eine bisher namenlose Grünfläche nach dem beliebten Schauspieler und Kabarettisten Gerald Pichowetz (†) benannt.

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Er war ein echter Publikumsliebling und vielen Wienern vor allem durch seine Rolle als legendärer „Fünfer“ im „Kaisermühlen Blues“ ein Begriff – Gerald Pichowetz. Der berühmte Film- und Theaterschauspieler starb mit nur 59 Jahren im Jahr 2024. In seinem Heimatbezirk gründete er auch das Gloria-Theater auf der Prager Straße, welches vor Kurzem wieder eröffnet wurde.

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Genau dort soll nun der Gerald-Pichowetz-Park kommen. Dazu wurde jetzt in der Bezirksvertretungssitzung ein Mehrparteienantrag beschlossen. Schon vor einem Jahr hatte Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) die MA42 (Wiener Stadtgärten) gebeten, eine geeignete Fläche dafür zu suchen. Die wurde jetzt in Strebersdorf am Mühlweg (Michael-Reš-Gasse) mit dem Park gefunden, der gerade saniert wird. Pichowetz hat einen Steinwurf von dort entfernt gewohnt. Die offizielle Benennung soll dann 2027 stattfinden.

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