Wirbel um Neuer-Bericht: „Höre ich zum ersten Mal“

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hat überrascht auf einen Bericht reagiert, aus welcher hervorgeht, dass Manuel Neuer seinen Vertrag in München um ein Jahr verlängern wird. „Die Gespräche hat es noch nicht gegeben, darum bin ich ein bisschen verwundert“, so der Österreicher am Freitag.
„Das höre ich zum ersten Mal. Oft wissen die Medien mehr als wir anscheinend. Die Gespräche hat es noch nicht gegeben, darum bin ich ein bisschen verwundert“, zeigt sich Freund am Freitag, bei der obligatorischen Spieltags-Pressekonferenz, überrascht.
Zuvor hatte die „Abendzeitung“ berichtet, es stehe mittlerweile fest, dass Neuer seinen Vertrag in München um ein weiteres Jahr verlängert. Demnach solle nur noch die offizielle Verkündung ausstehen.
Gibt eine klare Tendenz
„Wir sind jetzt Mitte, Ende April und haben ja immer gesagt, und das ist auch so, dass wir im Austausch sind. Aber es hat dieses Gespräch noch nicht gegeben mit Manu“, dementierte Freund nun jegliche Berichte in diese Richtung.
Allerdings soll die Tendenz klar in Richtung weitere Zusammenarbeit gehen. Vonseiten der Bayern-Verantwortlichen wäre eine Verlängerung wünschenswert und Neuer selbst betonte zuletzt: „Im Moment schaut es gut aus, es macht Spaß.“
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