Miron Muslic? „Er killt uns, wenn wir das machen“

Neuer Look für die Bundesliga?

Den Vorschlag von Sky-Experte Torsten Mattuschka, Muslic im Falle eines erfolgreichen Saisonfinales von dessen Bart zu trennen, hält Ljubicic dennoch für keine gute Idee. „Ich glaube, er killt uns, wenn wir das machen“, wird die Rasierklinge am letzten Spieltag wohl zu Hause bleiben.