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Ljubicic warnt:

Miron Muslic? „Er killt uns, wenn wir das machen“

Fußball International
24.04.2026 10:39
Wird sich Miron Muslic von seinem Bart trennen müssen?
Wird sich Miron Muslic von seinem Bart trennen müssen?(Bild: GEPA)
Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Von Anatol Szadeczky-Kardoss

„Ich glaube, er killt uns, wenn wir das machen“, warnt Schalkes Dejan Ljubicic vor übermütigen Aktionen im Falle eines Aufstiegs in die Bundesliga. Miron Muslic den Bart zu rasieren, wäre keine gute Idee, so der Wiener bei „Dein Zweitligatalk“.

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Drei Punkte Vorsprung auf Verfolger Paderborn bei vier verbleibenden Spielen. In Gelsenkirchen darf vom Aufstieg in die Bundesliga geträumt werden, nach dem Absturz 2023 werden sich die „Knappen“ wohl bald wieder mit dem FC Bayern, Dortmund und Co. messen dürfen. 

Ein Name, der großen Anteil am Aufwind des deutschen Kult-Klubs hat: Miron Muslic. Der österreichische Trainer hatte im Mai 2025 bei Schalke unterschrieben und den Klub in der laufenden Saison an die Spitze der zweiten Liga geführt.

(Bild: Kronen Zeitung)

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„Ich glaube, die Mannschaft kämpft auch für den Trainer. Das sieht man auf dem Platz“, fand auch Mittelfeldspieler Ljubicic lobende Worte für seinen Coach und Landsmann. „Er ist fachlich und menschlich überragend. Deswegen passt er absolut zu Schalke.“

Ljubicic träumt mit Schalke von der Rückkehr ins Oberhaus:

Neuer Look für die Bundesliga?
Den Vorschlag von Sky-Experte Torsten Mattuschka, Muslic im Falle eines erfolgreichen Saisonfinales von dessen Bart zu trennen, hält Ljubicic dennoch für keine gute Idee. „Ich glaube, er killt uns, wenn wir das machen“, wird die Rasierklinge am letzten Spieltag wohl zu Hause bleiben. 

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