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Nach dem Winter

Nackter Igel wird gepflegt und wieder aufgepäppelt

Salzburg
24.04.2026 11:00
Das arme Tier wird derzeit am Tierschutzhof der Pfotenhilfe aufgepäppelt.
Das arme Tier wird derzeit am Tierschutzhof der Pfotenhilfe aufgepäppelt.(Bild: Pfotenhilfe)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Jetzt im Frühling kommen wieder mehr Igel zum Vorschein. Ungewöhnlich ist es, wenn man tagsüber auf die stacheligen Tiere trifft. Das deutet meist auf eine Erkrankung hin. Einen solchen Igel hat jetzt der Tierschutzhof Pfotenhilfe zur Pflege übernommen. 

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Der Igel, der am Tierschutzhof abgegeben wurde, hat einen Hautpilz, der intensiv behandelt werden muss, damit die Stacheln wieder nachwachsen, ohne dass er seinen Feinden schutzlos ausgeliefert ist. Aber auch wenn Igel torkeln, apathisch wirken oder zu dünn sind, brauchen sie Hilfe.

Krank, verletzt oder verwaist
Gesunde Igel sind rund und rollen sich ein, wenn man ihnen zu nahe kommt. Kranke brauchen unbedingt fachkundige Betreuung durch Tierärzte oder Auffangstationen wie die Pfotenhilfe. „Wenn sich ein Igel bei Tag zeigt, hat er ein Problem. Entweder ist er krank, verletzt oder verwaist und hungrig“, sagt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler.

Der Tierschutzhof hat über den Winter Dutzende für den Winterschlaf zu kleine, schwache oder kranke und verletzte Igel in frostfreien Behausungen gesund gepflegt, aufgepäppelt und durchgefüttert. Kürzlich wurden die Tiere wieder ausgewildert.

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