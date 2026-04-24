Nackter Igel wird gepflegt und wieder aufgepäppelt

Krank, verletzt oder verwaist

Gesunde Igel sind rund und rollen sich ein, wenn man ihnen zu nahe kommt. Kranke brauchen unbedingt fachkundige Betreuung durch Tierärzte oder Auffangstationen wie die Pfotenhilfe. „Wenn sich ein Igel bei Tag zeigt, hat er ein Problem. Entweder ist er krank, verletzt oder verwaist und hungrig“, sagt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler.