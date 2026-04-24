Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Post SV in Hernals

17.000 Unterschriften für Zukunft von Sportverein

Wien
24.04.2026 05:00
Florian Heiler und Eva Bauer kämpfen für den Postsportverein.
Florian Heiler und Eva Bauer kämpfen für den Postsportverein.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Wie ein Damoklesschwert hängt die Neuausschreibung der Fläche über dem Postsportvereins in Hernals. Mehr als 16.000 Unterstützer verschafften dem Verein aber nun Rückenwind und sollen Stadt und Grundeigentümer zum Handeln bringen.

0 Kommentare

Dass das Areal schon etwas in die Jahre gekommen ist, sieht man ihm unweigerlich an. Ein paar kleine Schlaglöcher, schmutzige Fassade. Dennoch ist der Postsportverein seit Jahrzehnten nicht aus Hernals wegzudenken. 

her, schmutzige Fassade. Der Postsportverein ist aber seit Jahrzehnten nicht aus Hernals wegzudenken. Dennoch fürchten die 5000 Mitglieder seit Wochen um dessen Zukunft. Der Pachtvertrag des Vereins mit der Post AG läuft mit Ende diesen Jahres aus. Im Sommer soll das Areal neu ausgeschrieben werden. 

Auf Anfrage heißt es von der Post, dass man zur Ausschreibung aufgrund des Beihilfenrechts verpflichtet sei. Der Erhalt der Sportstätte sei aber ein klares Ziel. Da sind sich Eva Bauer und Florian Heiler nicht so sicher. Die beiden sich Mitbegründer der Initiative „Rettet den Post SV“. Ihre beiden Kinder sind zwei von insgesamt 2000 Kinder, die in der Sportstätte ihre zweite Heimat gefunden haben.

Unsicherheit über Post-Pläne 
Die Post habe 2019 schon angekündigt, am Rande des Areals Wohneinheiten errichten zu wollen. Immer wieder sei die günstige Lage des 15 Hektar großen Areals betont worden. „Wir wissen nicht, was die Post vorhat“, so Bauer. Es könnte auch sein, dass nur ein Teil der Sportstätte erhalten bleibt. 

Lesen Sie auch:
Die Sportstätte ist eine von sechs Rundhallen in Wien
Nach Umbau
In dieser Wiener Sporthalle wird wieder trainiert
25.02.2026

Konzept und Petition sollen Verein den Rücken stärken Ein ausgearbeitetes Zukunftskonzept soll Post und Stadt nun überzeugen. Letztere solle sich mehr für den Platz einsetzen, so die Forderung der Initiative. Mittlerweile pocht auch die ÖVP Wien darauf.

Aus dem Büro von Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) heißt es, dass die Post AG zusicherte, das Areal zu schützen. Die Stadt sei aber nun einmal nicht Eigentümer.

Bauer und Heiler wollen indes weiterkämpfen. Rückenwind bekommen sie von fast 17.000 Unterstützern, die der Situation via einer Petition noch mehr Gehör verschafften. Das gemeinsame Ziel: Der Postsportverein bleibt Betreiber und bietet weiterhin niederschwelligen Breiten- und Leistungssport für alle.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
24.04.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
10° / 22°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
10° / 22°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
10° / 21°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
10° / 21°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
10° / 22°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Patrouillenboote der Revolutionsgarden
Trotz Fahrerlaubnis?
Irans Revolutionsgarden beschießen Tanker
In Istanbul hat der Prozess zum Tod einer vierköpfigen Familie begonnen. Die Deutschen starben ...
Insektizid im Hotel
Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen
Orit Strook (kl. Bild) ist Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen.
Tödlicher Crash
Auto aus Minister-Konvoi überfuhr Palästinenser
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
132.347 mal gelesen
Carmen Thalmann war in den letzten drei Jahren Schülertrainerin im Kärntner Skiverband.
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
129.063 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ausland
An Walrettung beteiligte Tierärztin liegt im Koma
98.085 mal gelesen
„Timmy“ wird von Helfern befeuchtet, damit er nicht austrocknet.
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
1590 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
1068 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Innenpolitik
NGO „gerettet“ – trotzdem fliegen jetzt die Fetzen
983 mal kommentiert
Babler und Holzleitner haben „zusammengelegt“, um die NGO Zara zu retten.
Mehr Wien
Post SV in Hernals
17.000 Unterschriften für Zukunft von Sportverein
„Your Favorite Toy“
Foo Fighters: Schwere Rückkehr zur Leichtigkeit
3. Liga Ost:
Der Abstiegskampf im Osten geht in die heiße Phase
Krone Plus Logo
2.Liga-Titelfight
„Sie werden sich das nicht mehr nehmen lassen“
Krone Plus Logo
Detaillierte Pflichten
Gesetz gibt Wienern Fahrplan für Renovierungen vor
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf