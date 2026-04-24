17.000 Unterschriften für Zukunft von Sportverein

Auf Anfrage heißt es von der Post, dass man zur Ausschreibung aufgrund des Beihilfenrechts verpflichtet sei. Der Erhalt der Sportstätte sei aber ein klares Ziel. Da sind sich Eva Bauer und Florian Heiler nicht so sicher. Die beiden sich Mitbegründer der Initiative „Rettet den Post SV“. Ihre beiden Kinder sind zwei von insgesamt 2000 Kinder, die in der Sportstätte ihre zweite Heimat gefunden haben.

Unsicherheit über Post-Pläne

Die Post habe 2019 schon angekündigt, am Rande des Areals Wohneinheiten errichten zu wollen. Immer wieder sei die günstige Lage des 15 Hektar großen Areals betont worden. „Wir wissen nicht, was die Post vorhat“, so Bauer. Es könnte auch sein, dass nur ein Teil der Sportstätte erhalten bleibt.