Wirbel um Reiseregel für deutsche Männer

„Unverhältnismäßiger Eingriff in die Grundrechte“

Diese Regelung habe es aber auch schon während des Kalten Krieges gegeben, „hatte aber praktisch keine Relevanz“. Auch jetzt unterstreicht die Bundesregierung, dass die Genehmigung als „erteilt gilt, solange der Wehrdienst freiwillig ist“. Dennoch hagelt es Kritik aus unterschiedlichen Richtungen. Während so mancher Verfassungsexperte von einem „unverhältnismäßigen Eingriff in die Grundrechte“ spricht, fordern die Grünen eine Klarstellung des zuständigen Ministeriums, damit die betroffenen Bürger sich auskennen und wissen, was es mit dieser neuen Regelung auf sich hat. Selbst aus der Kanzlerpartei heißt es, dass aufgrund der derzeit geltenden Freiwilligkeit eine pragmatische Lösung mit möglichst wenig Aufwand für die einzelnen Männer notwendig sei. Die AfD, die Linke und das Bündnis Sahra Wagenknecht fordern eine Überarbeitung des Gesetzes.