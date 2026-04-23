Pelziger „Zuzügler“ ist die neue Attraktion

Ein Biber hat im Ortsbach der Gemeinde eine Behausung errichtet. Ob er dauerhaft dort bleiben wird, ist jedoch fraglich.
Um eine pelzigen Bewohner ist die Gemeinde Donnerskirchen seit Kurzem reicher. Im Ortsbach, dem Hofergraben, hat sich ein Biber ein neues Zuhause geschaffen – nicht unweit der Häuser. Für viele Dorfbewohner ist der neue „Mitbürger“ eine kleine Attraktion – auch wenn bisher noch keiner das scheue Tier genauer zu Gesicht bekommen hat.
Ökosystem intakt
Selbst wenn man sich auf die Lauer lege, verschwinde der Nager sofort, berichtet Gemeinderat Ludwig Fingerhut. Für ihn ist der Zuzügler auf jeden Fall ein Beweis, dass das Ökosystem im Ortsbach noch intakt ist.
Nur ein einzelner Biber
Laut Bürgermeister Johannes Mezgolits dürfte es sich um einen einzelnen Biber handeln. Dieser dürfte über eine bestehende Population bei der Wulka nach Donnerskirchen gewandert sein.
Keine Maßnahmen
Nun wird abgewartet, wie sich der Vierbeiner hier einlebt. Aktuell seien keine Maßnahmen geplant, so Mezgolits. Er bezweifelt, dass das wasserliebende Tier lange an der Stelle verweilen wird. Denn in den heißen Sommermonaten komme es durchaus vor, dass der Bachlauf austrockne. Gut möglich also, dass der Biber keine Dauergast in Donnerskirchen sein wird.
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