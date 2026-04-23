Pelziger „Zuzügler“ ist die neue Attraktion

Keine Maßnahmen

Nun wird abgewartet, wie sich der Vierbeiner hier einlebt. Aktuell seien keine Maßnahmen geplant, so Mezgolits. Er bezweifelt, dass das wasserliebende Tier lange an der Stelle verweilen wird. Denn in den heißen Sommermonaten komme es durchaus vor, dass der Bachlauf austrockne. Gut möglich also, dass der Biber keine Dauergast in Donnerskirchen sein wird.