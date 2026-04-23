Der ÖVP-Klubobmann legt sich mit Doskozil an

Strobl: „Heraus kommt nur Chaos“

Dabei spricht er von „bewusster Irreführung der Öffentlichkeit“ und „verlorener Glaubwürdigkeit“, wenn er die Themen Neue Eisenstädter, Commerzialbank und Herzchirurgie streift. „Doskozil ist wie ein Kind, das ein Spielzeug haben will und bereit ist, jeden Preis dafür zu zahlen“, sagt Strobl, der Gemeinsamkeiten mit dem US-Präsidenten ortet: „Auch Trump macht, was er will. Er erzählt irgendwelche Geschichten und ignoriert Expertenmeinungen. Heraus kommt nur Chaos.“