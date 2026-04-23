Dieb schlägt acht Mal im selben Geschäft zu

Vor- und Zuname standen auf der Sporttasche

Beim letzten Coup stopfte der damals 20-Jährige eine mitgebrachte Sporttasche bis zum Rand voll. Darauf stand in großen Buchstaben der Vor- und Zuname seines Mitbewohners. Nach Auswertung der Bilder der Überwachungskamera wurde die Polizei an der ermittelten Adresse vorstellig. Anwesend war nur der Täter, der die Verantwortung für die Diebstahlserie übernahm.