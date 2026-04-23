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„Win a Winzer“

Liegenfeld und Oschep im Doppelpack zu gewinnen!

Burgenland
23.04.2026 11:08
Krönender Abschluss: Liegenfeld (li.) und Oschep (6. v. li.) laden zum Fest ins Martinsschlössl.
Krönender Abschluss: Liegenfeld (li.) und Oschep (6. v. li.) laden zum Fest ins Martinsschlössl.(Bild: z.V.g.)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Die erfolgreiche Weinkampagne „Win a Winzer“ geht mit einem Überraschungsfest der besonderen Art ins große Finale.

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Diese wohldurchdachte Initiative hat es in sich: Unter dem Slogan „Win a Winzer“ kann seit einem Jahr im Zwei-Wochen-Intervall ein Weinbauer für ein Familienfest, eine Sponsionsfeier, einen Firmenevent oder ein privates Ereignis gewonnen werden – das jeweilige Sortiment an erlesenen Kostproben inbegriffen.

„Mehr als nur ein Getränk“
„Wein ist im Burgenland mehr als nur ein Getränk – er erzählt Geschichten, verbindet Menschen und schafft außergewöhnliche Momente“, sagt Wein-Burgenland-Geschäftsführer Christian Zechmeister.

Daher standen in geselligen, tiefgründigen Begegnungen 27 Winzerinnen und Winzer im Mittelpunkt, die emotionale Einblicke in ihre ganz persönliche Welt des Weines gewährten. Das Gewinnspiel auf Social Media erfreute sich größter Beliebtheit. Tausende Interessenten versuchten ihr Glück.

Gemeinsamer Verkostungsabend
Zum krönenden Abschluss gibt es Herbert Oschep, Geschäftsführer der Weintourismus Burgenland GmbH, und Andreas Liegenfeld, Präsident des Weinbauverbandes, im Doppelpack. Sie laden zu einem gemeinsamen Verkostungsabend ins Martinsschlössl nach Donnerskirchen.

„Dem Genuss sind keine Grenzen gesetzt. Von allen teilnehmenden Winzern wird jeweils ein auserwählter Wein bereitgestellt“, kündigen Liegenfeld und Oschep an. Die Teilnahme ist bis 2. Mai über die Wein-Burgenland-Accounts auf Instagram und Facebook möglich. 

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