Liegenfeld und Oschep im Doppelpack zu gewinnen!

Diese wohldurchdachte Initiative hat es in sich: Unter dem Slogan „Win a Winzer“ kann seit einem Jahr im Zwei-Wochen-Intervall ein Weinbauer für ein Familienfest, eine Sponsionsfeier, einen Firmenevent oder ein privates Ereignis gewonnen werden – das jeweilige Sortiment an erlesenen Kostproben inbegriffen.