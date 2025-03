Zwei Diebe vor Flucht von Ladendetektiv gestoppt

In zwei Häuser wurde am Mittwoch in der Kärntner Landeshauptstadt eingebrochen. Die Langfinger verschafften sich durch das Einschlagen eines Fenster Zutritt in die beiden Gebäude. Sie durchwühlten sämtliche Räume und ließen Schmuckstücke mitgehen. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei den Einbrüchen um dieselben Täter handelt“, so die Polizei. Der Einbruchvorgang war jedenfalls derselbe. Die Schadensumme ist noch unbekannt.