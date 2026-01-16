Schon zweiter Fall: Diebespaar nahm Werkzeug mit

Diese Geschichte klingt bekannt: Ein Mann und eine Frau versteckten Werkzeug in ihren Taschen und hauten ab. Die beiden dürften bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen in Kärnten Geschäfte bestohlen haben.
Einer der Diebstähle ereignete sich am Mittwoch, 14. Jänner: Die Frau und der Mann – bis dato beide unbekannt – betraten ein Fachgeschäft in Bleiburg und stahlen mehrere Elektrowerkzeuge aus dem Verkaufsraum. Sie verstauten das Werkzeug in ihren Jacken- bzw. Hosentaschen.
Erst als das Diebespaar bereits weg war, bemerkte ein Mitarbeiter den Diebstahl. Der entstandene Schaden liegt in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags.
Zusammenhang mit Diebstahl in Villach
Wegen des bekannten Modus Operandi vermutet die Polizei einen Zusammenhang mit einem schweren Diebstahl in Villach, wo das Paar am Donnerstag zugeschlagen haben dürfte.
Auch dort stahlen die Unbekannten mehrere Maschinen bzw. Werkzeuge aus dem Verkaufsraum eines Fachgeschäfts, indem sie die Objekte in ihren Jacken- bzw. Hosentaschen verstauten. Es entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrags. Die Ermittlungen laufen.
