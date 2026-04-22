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Ein echter Frieden!

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22.04.2026 14:14
Israelische Soldaten vor einem Memorial für Kameraden, die bei der Verteidigung ihres Landes ...
Israelische Soldaten vor einem Memorial für Kameraden, die bei der Verteidigung ihres Landes gefallen sind.(Bild: AFP/JACK GUEZ)
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Vor 78 Jahren hätte kaum jemand geglaubt, dass Israel sich zu einer entwickelten Wirtschaft auf europäischem Niveau, zu einer lebendigen Demokratie und zu einer pluralistischen Gesellschaft entwickeln würde. Heute ist das Realität.

Israel steht für offene Debatten, starke Institutionen und außergewöhnliche Innovationskraft. In Bereichen wie Medizin, Landwirtschaft und Hightech leistet unser Land Beiträge, die weit über seine Größe hinausgehen. Dieser Erfolg basiert auf harter Arbeit, Bildung und einem tiefen Glauben an Freiheit.

Israel ist massiven Bedrohungen ausgesetzt. Seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober hat Iran über 550 Raketen auf unsere Bevölkerungszentren abgefeuert, während die Hisbollah als iranischer Stellvertreter mehr als 8000 Raketen auf unsere Zivilbevölkerung abschossen hat. Diese Angriffe und das Leid, das sie verursachen, finden zu selten Beachtung. Wenn wir dem islamischen Regime im Iran und seinen Stellvertretern ernsthaft entgegentreten wollen, müssen wir mehr tun.

Israel strebt einen echten und dauerhaften Frieden an. Doch ein Waffenstillstand, der Terrororganisationen bewaffnet lässt oder dem Regime sein Atomprogramm ermöglicht, ist kein Frieden. Ein Social-Media-Post oder eine wohlinszenierte politische Erklärung in Europa reicht nicht aus.

Israel begeht heute seinen Unabhängigkeitstag als Bekenntnis zu einer stabilen und prosperierenden Region.

David Roet

Israelischer Botschafter

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