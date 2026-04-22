Ein echter Frieden!

Israel ist massiven Bedrohungen ausgesetzt. Seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober hat Iran über 550 Raketen auf unsere Bevölkerungszentren abgefeuert, während die Hisbollah als iranischer Stellvertreter mehr als 8000 Raketen auf unsere Zivilbevölkerung abschossen hat. Diese Angriffe und das Leid, das sie verursachen, finden zu selten Beachtung. Wenn wir dem islamischen Regime im Iran und seinen Stellvertretern ernsthaft entgegentreten wollen, müssen wir mehr tun.