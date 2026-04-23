Weg mit der Bürokratie!

Luftqualität: Keine Grenzüberschreitungen mehr in Dornbirn

Von den Wirtschaftstreibenden im Landtagswahlkampf 2024 gefordert, von ÖVP und FPÖ versprochen, von den Wirtschaftstreibenden 2025 erneut mehrfach gefordert ... Seit 1. Jänner gibt es nun eine eigene Bürokratieabbaustelle im Landhaus, und schon scheint vieles voranzugehen. „Bürokratieabbau: Verordnung zum Sanierungsgebiet Luft in Dornbirn wird aufgehoben“ wurde am Dienstag auf der Homepage des Landes verkündet. Inhaltlich geht es darum, dass sich die Luftwerte in der Messestadt verbessert haben und die 2005 erlassenen Maßnahmen wie beispielsweise Geschwindigkeitsbegrenzungen dazu beigetragen haben, dass sich die Werte verbessert haben. Erfreulich: Experten gehen davon aus, dass selbst unter den ab 2030 geltenden strengeren EU-Grenzwerten keine Überschreitungen zu erwarten sind.