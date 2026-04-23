Aus der Vorstadt in den Hochadel

Bisher galt er für viele als ein wenig schmuddelig, der Vorsitzende des Rassemblement National (RN), der französischen Rechtspartei von Marine Le Pen, der erst 30-jährige Jordan Bardella. Und er zelebrierte dieses Image auch, er, das Kind aus der Pariser Vorstadt, aufgewachsen in einer Sozialwohnung – und daher mit viel Verständnis für die Sorgen derer, die nicht mit dem sprichwörtlichen goldenen Löffel im Mund auf die Welt gekommen sind.