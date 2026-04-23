Aus der Vorstadt in den Hochadel

Bisher galt er für viele als ein wenig schmuddelig, der Vorsitzende des Rassemblement National (RN), der französischen Rechtspartei von Marine Le Pen, der erst 30-jährige Jordan Bardella. Und er zelebrierte dieses Image auch, er, das Kind aus der Pariser Vorstadt, aufgewachsen in einer Sozialwohnung – und daher mit viel Verständnis für die Sorgen derer, die nicht mit dem sprichwörtlichen goldenen Löffel im Mund auf die Welt gekommen sind.
Und die Umfragen gaben ihm recht. Der RN liegt voran und könnte im kommenden Jahr sogar die Wahlen für die französische Präsidentschaft für sich entscheiden. Wahrscheinlich mit Jordan Bardella als Kandidaten, falls Le Pen wegen einer Verurteilung in einem Korruptionsverfahren nicht antreten darf, wonach es im Moment aussieht, wobei die endgültige Entscheidung darüber erst im Sommer fallen wird.
Anlässlich seines möglichen Weges in den Élysée-Palast hat Bardella jetzt ausgerechnet über die linksliberale Klatschillustrierte „Paris Match“ auch seine neue Liebe geoutet – und die ist höchst spektakulär: Die 22-jährige Dame trägt den beeindruckenden Namen Prinzessin Maria Carolina von Bourbon-Sizilien Herzogin von Kalabrien und Palermo. Ihr Stammbaum reicht zurück bis zu Ludwig XIV., dem französischen „Sonnenkönig“.
Von der Arbeitervorstadt in den Hochadel – wie passend für jemanden, der gerne Frankreichs nächster Staatspräsident werden möchte...
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