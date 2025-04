Töchtertag: Starke Mädels beim Heer und im Labor

„Alles sicher“ am Girl’s Day

Mädchen und Frauen leisten einen unverzichtbaren Beitrag – in unserer Gesellschaft und beim Bundesheer“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Auch wenn Frauen weit 2023 freiwillig und gleichberechtigt Grundwehrdienst leisten können, stellte die ÖVP-Politikerin einmal mehr fest: „Bevor wir eine Wehrpflicht für Mädchen diskutieren, müssen wir echte Gleichstellung in allen Lebensbereichen erreichen.“ Interessiert plauderten die Besucherinnen mit Soldatinnen über deren Aufgaben, Erlebnisse und Zukunft beim Bundesheer Derzeit liegt der Frauenanteil bei den Militärs bei 8%.