Schah-Sohn Pahlavi in Berlin mit Ketchup bespritzt

Pahlavi ist als Privatperson in Deutschland, führt aber politische Gespräche, unter anderem mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Armin Laschet. Der iranische Oppositionspolitiker und Sohn des letzten Schah trifft keine Mitglieder der deutschen Regierung. Es sei „eine Schande“, dass niemand aus der Regierung mit ihm habe sprechen wollen, sagte der gebürtige Iraner, der im Exil in den USA lebt. Demokratische Regierungen sollten „mit den Menschen sprechen, die die Stimme der Stimmlosen“ seien.