Wollen Sie Schah von Persien werden, Herr Pahlavi?

Drei Tage vor dem Angriff auf den Iran traf die „Krone“ den Sohn des Schah, Reza Pahlavi, in Paris. Er spricht über die Massaker am iranischen Volk, das seiner Meinung nach bevorstehende Ende der Islamischen Republik und seine Rolle beim Übergang zu Freiheit und Demokratie.
Der erste warme Frühlingstag in Paris, die Magnolien und Apfelbäume blühen schon. Unser Termin mit dem Kronprinzen, wie er in unserer Korrespondenz genannt wurde, ist für 12 Uhr im 16. Arrondissement angesetzt. Die genaue Adresse wird uns erst 60 Minuten vorher mitgeteilt – das Sicherheitsrisiko für den bekanntesten Oppositionellen des Regimes im Iran ist hoch. In einer Seitengasse der Avenue Mozart erwartet uns ein Security-Team, mit dem wir ein barockes Palais in Blau und Gold betreten; es gehört Geschäftsfreunden der Familie.
