Wollen Sie Schah von Persien werden, Herr Pahlavi?

Der erste warme Frühlingstag in Paris, die Magnolien und Apfelbäume blühen schon. Unser Termin mit dem Kronprinzen, wie er in unserer Korrespondenz genannt wurde, ist für 12 Uhr im 16. Arrondissement angesetzt. Die genaue Adresse wird uns erst 60 Minuten vorher mitgeteilt – das Sicherheitsrisiko für den bekanntesten Oppositionellen des Regimes im Iran ist hoch. In einer Seitengasse der Avenue Mozart erwartet uns ein Security-Team, mit dem wir ein barockes Palais in Blau und Gold betreten; es gehört Geschäftsfreunden der Familie.