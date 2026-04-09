Schah-Sohn widerspricht Trump: Kein Regimewechsel

Pahlavis Appell: „Die Iraner müssen selbst handeln“

Pahlavi betonte jedoch, dass die Iraner sich „immer noch von ihren religiösen Herrschern befreien“ müssten. In einer Ansprache auf seinem YouTube-Kanal zeigte er sich überzeugt, dass die Islamische Republik nur durch die eigenen Bürger gestürzt werden könne: „Die Islamische Republik hat keinen Ausweg und keine Überlebenschance, und sie wird durch Ihre Hände fallen.“