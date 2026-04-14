Spritpreisbremse gelockert: Sonderprüfung bei OMV

Auch die FPÖ reagiert auf den Schritt der OMV, sie richtet ihre Kritik aber an die Regierung. Die größte Oppositionspartei sieht angesichts der Entscheidung die Spritpreisbremse der ÖVP-SPÖ-NEOS-Koalition als endgültig gescheitert an. Als „größten Murks seit dem Regierungsantritt“ bezeichnete FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz die Maßnahme in einer Aussendung. Die eigenhändige Anpassung der Preisbremse durch den teilstaatlichen Konzern sei nur das „unrühmliche Ende dieser Farce“.