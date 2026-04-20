Jugendliche musste Charlize Theron (50) miterleben, wie ihre Mutter aus Notwehr ihren alkoholkranken Vater erschoss – aber der Vorfall verfolgt die südafrikanische Schauspielerin nach eigenen Angaben nicht mehr.
„Ich denke, dass über diese Dinge gesprochen werden sollte, denn es führt dazu, dass sich andere Menschen nicht alleine fühlen“, sagte Theron der „New York Times“.
Vater wollte Theron und ihre Mutter umbringen
„Ich kannte keine andere solche Geschichte. Als uns das passiert ist, dachte ich, wir wären die einzigen solchen Menschen. Diese Sachen verfolgen mich nicht mehr“, fuhr Theron fort.
Jahrelang habe ihr alkoholkranker Vater sie und ihre Mutter verbal misshandelt, sagte die in Südafrika aufgewachsene Tochter eines deutsch-französischen Einwanderpaares. Als sie 15 Jahre alt war, habe der Vater dann versucht, sie und ihre Mutter umzubringen – und ihre Mutter erschoss den Vater aus Notwehr.
Theron: Meine Mutter hat mein Leben gerettet
Sie und ihre Mutter seien sich immer sehr nahe gewesen, sagte Theron. „Wir haben uns wie ein Team gefühlt. Aber in der Nacht hat sich etwas verändert, weil im Rückblick, nachdem ich den Schock überstanden hatte, habe ich realisiert, dass sie mein Leben gerettet hat und das ist eine große Sache.“
Theron, inzwischen selbst Adoptivmutter zweier Kinder, war mit Filmen wie „Monster“, „Kaltes Land“ und „Bombshell – Das Ende des Schweigens“ zum Hollywood-Star geworden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.