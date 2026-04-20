Theron: Meine Mutter hat mein Leben gerettet

Sie und ihre Mutter seien sich immer sehr nahe gewesen, sagte Theron. „Wir haben uns wie ein Team gefühlt. Aber in der Nacht hat sich etwas verändert, weil im Rückblick, nachdem ich den Schock überstanden hatte, habe ich realisiert, dass sie mein Leben gerettet hat und das ist eine große Sache.“