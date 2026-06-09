Wiener Gemeinderat wird jetzt zum Stimmen-Bazar

Spielregeln einfach ändern

Der Gemeinderat wird zum Stimmen-Bazar – nur um zu verhindern, dass die Mehrheit durch Urlaube, Krankheitsfälle oder andere Abwesenheiten nicht kippt.

Kritik an der Änderung kommt von der FPÖ: „Wenn die eigenen Mehrheiten und die eigene Stabilität nicht mehr ausreichen, werden eben die Spielregeln geändert. Genau dieses Verhalten kennen die Wiener mittlerweile“, so Parteichef Dominik Nepp. Es würde nur dem „Machterhalt“ dienen, wie er sagt. Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos): „Es ist wichtig, die Handlungsfähigkeit Wiens abzusichern. Diese Lösung ist unter anderem auch notwendig, weil Wien als einzige Stadt Österreichs nicht-amtsführende Stadträte hat. Diese gehören längst abgeschafft, wofür die ÖVP ihre Blockade auf Bundesebene aufheben müsste.“